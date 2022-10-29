Роскомнадзор уже разблокировал домен «Телеграма»

Не прошло и часа после блокировки, как Роскомнадзор в срочном порядке разблокировал домен «Телеграма» с сервисом коротких ссылок t.me. В ближайшее время они вновь должны заработать у тех, у кого провайдеры успели выполнить требование ведомства.

Блокировка случилась поздним вечером 29 октября. В реестре РКН неожиданно добавили три ссылки на запретные публикации, однако из-за особенности работы сервиса под блокировку попал весь домен. При этом Роскомнадзор уже успел подтвердить, что блокировка «Телеграма» в России «полностью исключена».

В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена.