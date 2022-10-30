«Чувствую себя, будто выбрался с поля боя». MATUMBAMAN завершил карьеру в Dota 2
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Финский киберспортсмен Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен подтвердил, что завершает профессиональную карьеру в Dota 2. После поражения в финале нижней сетки The International 2022 игрок обратился к фанатам, рассказав о своих эмоциях.
Когда я начинал карьеру, даже не думал, что буду играть так долго. К третьему сезону я уже начал думать о том, чтобы уйти. Но я был молод, и, будем честны, мне попросту нечего больше было делать! Dota 2 привносила в мою жизнь ощущение счастья, и она же, по сути, определяла меня как человека — кто я и чем занимаюсь по жизни.
Кажется, у меня выдалась неплохая карьера! Сейчас мне, конечно, грустно — но в то же время я даже рад. Думаю, мне ещё только предстоит разобраться в своих чувствах.
Керри Team Liquid отметил, что пока не определился, что будет делать в будущем.
Для меня все игроки вокруг — друзья, и даже в каком-то смысле семья. Очень сложно прощаться со всем этим, но иногда в жизни наступает время двигаться дальше.
В ближайшие дни я просто попытаюсь расслабиться и собраться с мыслями. Сейчас я чувствую себя так, будто выбрался с поля боя. А потом я просто вернусь к себе в лодку и попробую решить, что хочу делать дальше.
MATUMBAMAN вместе с командой Team Liquid занял третье место на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2. Такой же результат финский керри показал год назад, а в 2017-м стал победителем главного турнира года.
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