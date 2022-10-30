В Dota 2 анонсировали нового персонажа — Muerta
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Перед началом гранд-финала The International разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали нового играбельного персонажа — Muerta.
Авторы MOBA-игры показали короткий тизер героя. Ожидается, что он появится в игре в начале 2023 года.
Скорее всего, речь идёт о матери Ассана, персонажа Phantom Assassin с новой личностью — в некоторых фразах он обращается к своей мёртвой родственнице. Ей также принадлежит один из предметов — Revenant's Brooch, который также содержит отсылки к загробному миру.
Фото: Valve
Судя по истории игры, Муэрта является одной из покровительниц мира мёртвых, который ранее упоминался в лоре Dota 2 только вскользь — например, ворота в другое измерение охраняет Razor. Он тоже вскоре получит тематический предмет.
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