Умер лидер группы Low Roar Райан Каразия. Его музыка была в Death Stranding

Умер Райан Каразия — лидер исландской группы Low Roar, чья музыка стала украшением игры Death Stranding. Причины смерти неизвестны, музыканту было 40 лет.

О кончине сообщили коллеги Райана. Музыканты напомнили, что творения Каразии «затронули жизни многих людей по всему миру и будут продолжать жить в их сердцах вечно». Они напомнили о шестой пластинке группы, работа над которой всё ещё ведётся. Пластинка будет выпущена, когда будет готова.

Узнав о смерти Райана, Хидео Кодзима написал, что до сих пор не может в это поверить, заявив, что без музыки Low Roar его Death Stranding могло и не быть.

Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Без тебя и твоей музыки Death Stranding не родилась бы. Твоя музыка будет жить вечно в этом мире и во мне. Благодарю за всё. Покойся с миром.

Хидео Кодзима и Райан Каразия Фото: Twitter

Музыка Low Roar звучит и в самой Death Stranding, и в её трейлерах.