Продюсер God of War: Ragnarok в ярости от утечки спойлеров

Продюсер God of War: Ragnarok и глава разработки God of War 2018 года Кори Барлог выразил недовольство утечкой спойлеров к новым приключениям Кратоса и Атрея. Он обвиняет неизвестного ритейлера, который начал продавать диски с игрой за две недели до релиза.

Знаете, теперь я понимаю преимущества наличия на диске только установочного файла. Меня жутко разочаровывает тот факт, что какой-то ритейлер начал продавать диски с игрой за две недели до её релиза.

Барлог извинился перед игроками за то, что им теперь нужно осознанно избегать спойлеров.

Извиняюсь перед всеми, кому придётся уклоняться от спойлеров, чтобы получить от игры настоящие впечатления.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября только на PS5 и PS4.