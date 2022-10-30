Продюсер новой Marvel: «Вечные» ещё вернутся

Продюсер грядущего блокбастера «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» Нейт Мур намекнул на возможное продолжение фильма «Вечные», который он тоже продюсировал.

Не хочу ничего спойлерить, но мы ещё не видели последнего из героев «Вечных».

Мур не стал раскрывать подробности. Вероятно, он имел в виду камео одного из «Вечных» в каком-нибудь новом фильме Marvel. Но есть шанс, что продюсер уже подумывает о сиквеле картины.

Шансы на выход сиквела невелики, но они есть. При бюджете $ 200 млн «Вечные» собрали немного больше $ 402 млн. Важно учитывать, что фильм вышел во время пандемии COVID-19, тогда на кинотеатры наложили массу ограничений по посещаемости, а некоторые были закрыты.

Мировая премьера «Вечных» состоялась в ноябре 2021 года. Фильм критики приняли прохладно, а вот многим зрителям он понравился. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 47% – от критиков и 77% – от зрителей.

Фото: Rotten Tomatoes

«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» выходит в прокат 9 ноября 2022 года. В России он не выйдет, потому что Disney свернула деятельность в стране.