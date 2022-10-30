Puppey — о третьем поражении в финале TI: проклятие слишком сильное, что поделаешь

После поражения в финале The International 2022 по Dota 2 капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов обратился к фанатам. В своём «твиттере» легендарный киберспортсмен заявил, что гордится своей командой, однако «проклятие» всё ещё слишком сильно влияет на него. Судя по всему, он имел в виду уже третье поражение в финале чемпионата мира по Dota 2.

Проклятие слишком сильное, что тут поделаешь. Я всё ещё очень горжусь своей командой, мы старались изо всех сил, и нам не хватило совсем чуть-чуть. Спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным! GG WP!

В финальном матче Team Secret ничего не могла противопоставить Tundra и уступила с разгромным счётом 0:3, заработав около $ 2,5 млн призовых. Команда Пуппея допускала много непозволительных ошибок, из-за чего раз за разом бывала наказана.