Puppey — о третьем поражении в финале TI: проклятие слишком сильное, что поделаешь
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После поражения в финале The International 2022 по Dota 2 капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов обратился к фанатам. В своём «твиттере» легендарный киберспортсмен заявил, что гордится своей командой, однако «проклятие» всё ещё слишком сильно влияет на него. Судя по всему, он имел в виду уже третье поражение в финале чемпионата мира по Dota 2.
Проклятие слишком сильное, что тут поделаешь. Я всё ещё очень горжусь своей командой, мы старались изо всех сил, и нам не хватило совсем чуть-чуть. Спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным! GG WP!
В финальном матче Team Secret ничего не могла противопоставить Tundra и уступила с разгромным счётом 0:3, заработав около $ 2,5 млн призовых. Команда Пуппея допускала много непозволительных ошибок, из-за чего раз за разом бывала наказана.
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