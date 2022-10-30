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Прямая трансляция с разбором массового слива God of War Ragnarok и кооперативным прохождением Modern Warfare 2

Рассказываем об утечке God of War Ragnarok и проходим Modern Warfare 2 в кооперативе
God of War Ragnarok
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в седьмой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем играть в кооперативные спецоперации из новой Modern Warfare 2 и обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • массовая утечка God of War Ragnarok;
  • проблемы Modern Warfare 2;
  • запоздавшая защита Denuvo в Gotham Knights;
  • ремейк «Ведьмака» на Unreal Engine 5;
  • сколько часов Генри Кавилл тратит на игры?

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:15 мск

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