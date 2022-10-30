Рассказываем об утечке God of War Ragnarok и проходим Modern Warfare 2 в кооперативе
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в седьмой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем играть в кооперативные спецоперации из новой Modern Warfare 2 и обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:
- массовая утечка God of War Ragnarok;
- проблемы Modern Warfare 2;
- запоздавшая защита Denuvo в Gotham Knights;
- ремейк «Ведьмака» на Unreal Engine 5;
- сколько часов Генри Кавилл тратит на игры?
Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:15 мск
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Новость по темеПродюсер God of War: Ragnarok в ярости от утечки спойлеров
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