Авторы God of War Ragnarok призвали не спойлерить игру
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Ещё несколько дней назад по интернету стали гулять критические спойлеры к God of War Ragnarok. На YouTube выкладывали целые куски с прохождением определённых фрагментов, а в социальных сетях уже обсуждали ключевые сюжетные моменты проекта.
Студия Sony Santa Monica, разработавшая игру, призвала не спойлерить её и стараться избегать упоминаний тайтла в соцсетях. Также авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что стараются бороться со спойлерами всеми силами.
God of War Ragnarok уже активно рекламируют. Так, в метро Нью-Йорка и других городов можно увидеть стильные арты с Кратосом, Атреем и названием самой игры.
Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Оценки проекта появятся 3 ноября.
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