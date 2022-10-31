Илон Маск хочет сделать верификацию аккаунтов в «Твиттере» платной

По информации источников издания The Verge, Илон Маск хочет ввести в «Твиттер» платную верификацию аккаунтов, а стоит это будет $ 20 в месяц. В соцсети уже есть подписка Twitter Blue за $ 5 в месяц, но миллиардеру этого, видимо, недостаточно.

Twitter Blue даёт пользователям ряд преимуществ, а обновлённая подписка будет включать в себя верификацию аккаунта. К тому же все те, у кого уже есть аккаунт с синей галочкой, должны будут оформить подписку за $ 20 в течение трёх месяцев.

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Более того, Маск поставил сотрудникам задачу — они должны обновить подписку и представить миллиардеру её новую версию до 7 ноября. Если этого не случится до указанного времени, работники подлежат увольнению. Таким образом Маск хочет, чтобы половину доходов соцсети приносила именно подписка.

Илон Маск недавно стал владельцем «Твиттера». Он отдал за покупку соцсети $ 44 млрд.