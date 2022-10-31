Стример за одно прохождение Elden Ring убил всех боссов, не получив урона

В Elden Ring уже поставили многие рекорды, однако, кажется, это можно делать бесконечно. Недавно стример GinoMachino прошёл игру и убил всех 165 боссов (включая опциональных) без единого урона. Такого раньше никто ещё не делал.

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Своё прохождение он транслировал на Twitch. На протяжении всего стрима GinoMachino старался не получать урон, однако если это не получалось, прохождение игры он начинал заново. Да, если до финала стримера никто не ударял, но под конец урон прошёл, он начинал Elden Ring заново.

А вот у писателя Джорджа Мартина не было времени, чтобы поиграть в Elden Ring, поскольку он слишком сильно занят написанием «Ветров зимы».

Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.