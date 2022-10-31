Дэниел Рэдклифф отверг слухи о том, что сыграет Росомаху в Marvel

До того, как Хью Джекман официально подтвердил возвращение к роли Росомахи, было множество слухов о том, кто заменит актёра и сыграет персонажа в фильмах Marvel Studios. В некоторых слухах фигурировал Дэниел Рэдклифф, известный по «Гарри Поттеру».

Недавно актёр пообщался с журналом GQ и рассказал, что слухи не имеют ничего общего с действительностью. На деле Рэдклифф не будет играть Росомаху, по крайней мере в ближайшее время точно.

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Это обычные слухи, появились во время пресс-тура. Я что-то говорю, а потом мне это надоедает, и я уже говорю другое, а потом это порождает слухи. Я должен держать рот на замке.

Рэдклифф вряд ли когда-нибудь сыграет Росомаху, а вот Хью Джекмана увидеть в этой роли можно будет в триквеле «Дэдпула» 8 ноября 2024 года.