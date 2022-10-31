Injustice 2 так и не раздали в России по PS Plus

Сегодня последний день, когда подписчики PS Plus Essential могут забрать октябрьскую подборку игр. В неё вошло три проекта: Superhot, Hot Wheels Unleashed и Injustice 2. Первые два тайтла жители России могут получить без проблем, а вот файтинг во вселенной DC забрать не удалось.

Injustice 2 представляет собой файтинг от создателей Mortal Kombat, где герои и злодеи DC сражаются друг с другом. В традициях последних частей MK тут интересная сюжетная кампания с передовой графикой и увлекательным игровым процессом.

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Уже завтра Sony обновит игры для PS Plus Essential. Подписчики смогут забрать Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection и Heavenly Bodies. Надеемся, что в этот раз никаких ограничений для российских игроков не будет.

А позже Sony раскроет, какие тайтлы пополнят каталог PS Plus Extra и PS Plus Deluxe.