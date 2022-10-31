Источник: Huawei окончательно уйдёт из России

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же рассказал ещё один собеседник, который работает в крупной компании по производству смартфонов.

Как уточнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, китайский вендор действительно перестал ввозить в РФ планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала ещё весной. При этом какую-то технику всё ещё можно купить в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий может и вовсе привести к закрытию онлайн-магазина Huawei.

Уход китайской компании опроверг главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин. Как отмечает эксперт, Huawei наладила поставки через других дистрибьюторов, чтобы формально обойти любые претензии и санкции. Сама компания пока не делала никаких официальных заявлений.