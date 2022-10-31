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Аудитория The International 2022 резко сократилась до минимума за три года

Аудитория The International 2022 резко сократилась до минимума за три года
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30 октября завершился The International 2022 — одиннадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу завоевал европейский коллектив Tundra Esports, обыграв в финале Team Secret с разгромным счётом 3:0. Победитель получил около $ 8,5 млн, проигравший — около $ 2,5 млн.

Как сообщает портал EsportsCharts, в общей сложности эфиры The International 2022 набрали 67,7 млн часов просмотра. Средний онлайн на трансляции составил 563,7 тыс. человек, а пиковый достиг отметки в 1,7 млн зрителей. Самым популярным матчем, очевидно, стала финальная серия. При этом самой просматриваемой командой стала Team Secret, которая заняла второе место на турнире.

Статистика The Interntaional 2022

Статистика The Interntaional 2022

Фото: EsportsCharts

По охвату аудитории The International 2022 значительно уступил двум последним чемпионатам мира, и по основным метрикам куда ближе к показателям The International 2018. Если сравнивать с The International 10, то количество часов просмотра и пиковый онлайн сократились на 37%, а средний онлайн уменьшился аж на 34%.

Сравнение разных The International

Сравнение разных The International

Фото: EsportsCharts

Как отмечают эксперты, это точно не провал, и цифры всё ещё довольно большие — особенно если учитывать показатели других сегментов киберспорта, однако определённый спад прослеживается. Что касается языков, то самой популярной трансляций оказалась англоязычная с долей в 45,5% от общего числа зрителей. Стрим на русском языке смотрели приблизительно 33,8% от аудитории.

Так или иначе, The International 2022 действительно оказался не тем праздником «Доты», которого мы ждали целый год. Подробнее о проблемах турнира — в нашем отдельном материале.

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