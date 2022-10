Аудитория The International 2022 резко сократилась до минимума за три года

30 октября завершился The International 2022 — одиннадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу завоевал европейский коллектив Tundra Esports, обыграв в финале Team Secret с разгромным счётом 3:0. Победитель получил около $ 8,5 млн, проигравший — около $ 2,5 млн.

Как сообщает портал EsportsCharts, в общей сложности эфиры The International 2022 набрали 67,7 млн часов просмотра. Средний онлайн на трансляции составил 563,7 тыс. человек, а пиковый достиг отметки в 1,7 млн зрителей. Самым популярным матчем, очевидно, стала финальная серия. При этом самой просматриваемой командой стала Team Secret, которая заняла второе место на турнире.

Статистика The Interntaional 2022 Фото: EsportsCharts

По охвату аудитории The International 2022 значительно уступил двум последним чемпионатам мира, и по основным метрикам куда ближе к показателям The International 2018. Если сравнивать с The International 10, то количество часов просмотра и пиковый онлайн сократились на 37%, а средний онлайн уменьшился аж на 34%.

Сравнение разных The International Фото: EsportsCharts

Как отмечают эксперты, это точно не провал, и цифры всё ещё довольно большие — особенно если учитывать показатели других сегментов киберспорта, однако определённый спад прослеживается. Что касается языков, то самой популярной трансляций оказалась англоязычная с долей в 45,5% от общего числа зрителей. Стрим на русском языке смотрели приблизительно 33,8% от аудитории.

Так или иначе, The International 2022 действительно оказался не тем праздником «Доты», которого мы ждали целый год. Подробнее о проблемах турнира — в нашем отдельном материале.