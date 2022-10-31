Кинотеатры России впервые с марта посетили более 1 млн человек
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Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС, в период с 27 по 30 октября кинотеатры России продали более 1 млн билетов. Этот результат удалось повторить впервые с выходных 31 марта — 3 апреля, когда прокат возглавил отечественный мультфильм «Финник».
По состоянию на вечер 30 октября, двадцать самых кассовых релизов уикенда с 27 по 30 октября привлекли 1,064 млн зрителей. Согласно предварительным данным, прокат в последний уикенд октября вновь возглавила историческая драма «Сердце пармы» режиссёра Антона Мегердичева. Общие сборы ленты тем временем превысили 553 млн рублей.
Несмотря на относительное возвращение интереса у зрителей, кинотеатры по всей России продолжают закрываться.
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