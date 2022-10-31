Утекли первые фото видеокарты RX 7900 — нового флагмана AMD

Пользователь «Твиттера» под ником 9550pro опубликовал фотографии видеокарты AMD Radeon RX 7900. На изображениях также можно увидеть сравнения устройства с видеокартой Radeon RX 6900 XT.

Можно заметить, что новая видеокарта чуть длиннее и шире, чем Radeon RX 6900 XT. В остальном карточки похожи. По информации издания VideoCardz, на фото показан прототип Radeon 7900 XT или Radeon 7900 XTX с контактными площадками для замера напряжения и тремя красными полосками на радиаторе.

Radeon RX 7900 — выше

Radeon RX 7900 — ниже

AMD проведёт свою презентацию и представит RX 7900 уже 3 ноября. Считается, что видеокарта будет прямым конкурентом RTX 4090 от NVIDIA, которая начала плавиться у игроков. Кстати, причину плавления уже объяснили эксперты. Старт продаж устройства должен состояться в декабре.