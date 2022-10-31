«Чёрный Адам» уже собрал $ 250 млн, но фильм может не окупиться

По итогам второго уикенда сборы «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном упали на 59% в США и составили $ 27,7 млн. В домашнем прокате лента собрала уже $ 111 млн и продолжает показывать достойный результат. Это первый фильм в киновселенной DC после «Аквамена», которому удалось преодолеть рубеж в $ 100 млн в США за такой короткий срок.

В целом падение на второй неделе — типичная ситуация для многих кинотеатральных релизов. При этом сборы «Чёрного Адама» упали меньше, чем у «Тора 4» (68%) и «Вечных» (61%). Что касается общемировых сборов, то здесь картина собрала более $ 250 млн — это достойный результат для киновселенной DC, однако по итогу фильм может и вовсе не окупиться.

Дело в том, что бюджет картины составил около $ 200 млн, поэтому ленте нужно собрать в два раза больше для того, чтобы отбить затраты на производство. И, судя по падению на второй неделе, фильм может не дойти до этой цифры. Впрочем, сам Джонсон продолжает благодарить фанатов за поддержку в своём «твиттере» и говорить о том, насколько значимой стала лента для будущего киновселенной.