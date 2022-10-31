Игроков в Call of Duty: Modern Warfare 2 массово банят без видимых причин

Call of Duty: Modern Warfare 2 продолжает страдать от множества технических проблем. Геймеры буквально уничтожают шутер за частые вылеты и баги, однако недавно пользователи на ПК столкнулись с куда более ужасными проблемами — перманентными блокировками.

Сперва об этом сообщил пользователь Steam под ником StabWizard. Он предзаказал максимальное издание, успел наиграть чуть больше двух часов, после чего получил блокировку аккаунта Activision. При этом геймер заявляет, что не пользовался читами и вообще пока успел поиграть лишь в сюжетную кампанию. В официальном письме от Activision сообщалось, что пользователь не сможет обжаловать решение из-за того, что он «использовал запрещённый софт и манипулировал с данными игры».

Сообщение о блокировке аккаунта Activision

Журналист Том Хендерсон уже начал собственное расследование ситуации. Предварительный итог таков: пользователи получают баны из-за сторонних программ, которые установлены на ПК. Подобная ситуация произошла, например, с прошлогодней Battlefield 2042, когда геймеров блокировала система из-за обычных пользовательских программ. Таким образом, если его предположение верно, то блокировку может получить абсолютно любой ПК-игрок, использующий популярные программы вроде Logitech G Hub, Afterburner и другие утилиты, никак не связанные с читами.

Прямо сейчас Хендерсон собирает все случаи подобных блокировок и планирует написать большой материал обо всей ситуации. Activisionтем временем ситуацию не комментирует. Будем надеяться, что честные игроки смогут вновь вернуться в игру, за которую они заплатили немалую сумму.