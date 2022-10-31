Atomic Heart всё же убрали из российского Steam
Поделиться
В Сети обратили внимание, что с 31 октября в российском Steam больше нет страницы Atomic Heart. Судя по всему, её убрали, поскольку шутер будет эксклюзивом площадки VK Pay — купить его на ПК можно будет только там.
При переходе на страницу проекта появляется ошибка. То же самое касается и Казахстана — наша проверка показала, что на странице шутера также появляется ошибка. Если включить VPN, то доступ, конечно, будет.
Дата выхода шутера неизвестна, но игра должны появиться в продаже этой зимой. Сегодня была опубликована информация, что релиз всё же перенесли на 2023 год — проект якобы планируется выпустить 21 февраля. Насколько точна эта информация, неизвестно.
Atomic Heart выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:22
-
15:08
-
14:42
-
14:31
-
14:02
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:09
-
12:39
-
12:37
-
12:08
-
11:42
-
11:01
-
10:24
-
09:59
-
09:28
- 30 октября 2022
-
22:45
-
19:28
-
18:55
-
18:43
-
18:06
-
17:18
-
16:52
-
16:25
-
15:51
-
15:48
-
15:05
Партнерский контент