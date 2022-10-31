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Atomic Heart всё же убрали из российского Steam

Atomic Heart всё же убрали из российского Steam
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В Сети обратили внимание, что с 31 октября в российском Steam больше нет страницы Atomic Heart. Судя по всему, её убрали, поскольку шутер будет эксклюзивом площадки VK Pay — купить его на ПК можно будет только там.

При переходе на страницу проекта появляется ошибка. То же самое касается и Казахстана — наша проверка показала, что на странице шутера также появляется ошибка. Если включить VPN, то доступ, конечно, будет.

Дата выхода шутера неизвестна, но игра должны появиться в продаже этой зимой. Сегодня была опубликована информация, что релиз всё же перенесли на 2023 год — проект якобы планируется выпустить 21 февраля. Насколько точна эта информация, неизвестно.

Atomic Heart выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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