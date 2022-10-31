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Один из самых популярных игровых блогеров «Твиттера» объявил о своём уходе

Один из самых популярных игровых блогеров «Твиттера» объявил о своём уходе
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Днём 31 октября один из самых популярных игровых блогеров «Твиттера» объявил о своём немедленном решении прекратить деятельность на платформе. Речь про пользователя Nibel, также известного как Nibellion.

Nibel постоянно следил за игровыми новостями и оперативно рассказывал обо всём интересном, включая даже превью. Не так давно он рассказывал, что обдумывает возможности монетизации своей деятельности (у него больше 440 тыс. подписчиков). Однако сегодня он резко решил прекратить свою работу.

После самоанализа я решил сосредоточить своё внимание, силы и время где-то за пределами «Твиттера». Я прекращаю освещать видеоигровую индустрию.

Блогер подтвердил, что не смог наладить стабильный заработок — подписчики на «Патреон» быстро начали отказываться от поддержки. Вдобавок он «не доверяет платформе».

Аватарка Nibel

Аватарка Nibel

Nibel — один из самых популярных блогеров на платформе. Подобной деятельностью также занят Wario64 — у него больше миллиона подписчиков, и он давно монетизирует свою деятельность через рекламу.

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