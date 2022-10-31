Глава Xbox признал, что Microsoft давно не выпускала важных игр
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В 2022 году Microsoft не выпустила ни одной крупной игры для Xbox, и фанаты начали беспокоиться за будущее игрового направления компании. Глава Xbox Фил Спенсер прекрасно понимает все опасения фанатов и заверяет, что в 2023 году всё изменится.
Одну вещь мы услышали громко и чётко: прошло слишком много времени с тех пор, как мы выпустили то, что люди называют важной игрой. Мы можем свалить всё на пандемию и другие вещи, но я прекрасно понимаю, что люди вкладывают деньги в нашу платформу и хотят играть в отличные игры.
Спенсер также назвал несколько крупных проектов Xbox, которые стоит ждать фанатам платформы: это ролевая Starfield от Bethesda и шутер Redfall от Arkane. Кроме того, в следующем году должен выйти автосимулятор Forza Motorsport, который впервые представили этим летом. При этом ни у одной из этих игр пока нет точной даты выхода.
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