Глава Xbox признал, что Microsoft давно не выпускала важных игр

В 2022 году Microsoft не выпустила ни одной крупной игры для Xbox, и фанаты начали беспокоиться за будущее игрового направления компании. Глава Xbox Фил Спенсер прекрасно понимает все опасения фанатов и заверяет, что в 2023 году всё изменится.

Одну вещь мы услышали громко и чётко: прошло слишком много времени с тех пор, как мы выпустили то, что люди называют важной игрой. Мы можем свалить всё на пандемию и другие вещи, но я прекрасно понимаю, что люди вкладывают деньги в нашу платформу и хотят играть в отличные игры.

Спенсер также назвал несколько крупных проектов Xbox, которые стоит ждать фанатам платформы: это ролевая Starfield от Bethesda и шутер Redfall от Arkane. Кроме того, в следующем году должен выйти автосимулятор Forza Motorsport, который впервые представили этим летом. При этом ни у одной из этих игр пока нет точной даты выхода.