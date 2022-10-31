«Это они должны платить мне». Стивен Кинг — о платной верификации в «Твиттере»

Недавно стало известно, что Илон Маск планирует увеличить доход «Твиттера» самыми разными способами. Одним из них станет платная верификация аккаунтов — пользователям с «галочкой» необходимо будет платить по $ 20 (около 1200 рублей) в месяц лишь за отображение символа подтверждённого профиля.
На ситуацию уже обратили внимание многие популярные личности, включая писателя Стивена Кинга. Он заявил, что это ему должны платить за то, что он находится в соцсети и тем самым привлекает новую аудиторию. Если «Твиттер» действительно введёт столь непопулярную меру, то автор пообещал покинуть площадку — как в своё время рынок покинула энергетическая компания-банкрот Enron.
20 долларов в месяц за то, чтобы сохранить мою «галочку»? Чёрт возьми, это они должны платить мне. Если эту меру введут, то я уйду, как Enron.
Ранее из «Твиттера» ушёл крупный игровой блогер под ником Nibel. Вполне возможно, его уход косвенно связан со всей этой ситуацией.
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