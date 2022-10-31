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«Это они должны платить мне». Стивен Кинг — о платной верификации в «Твиттере»

«Это они должны платить мне». Стивен Кинг — о платной верификации в «Твиттере»
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Недавно стало известно, что Илон Маск планирует увеличить доход «Твиттера» самыми разными способами. Одним из них станет платная верификация аккаунтов — пользователям с «галочкой» необходимо будет платить по $ 20 (около 1200 рублей) в месяц лишь за отображение символа подтверждённого профиля.

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На ситуацию уже обратили внимание многие популярные личности, включая писателя Стивена Кинга. Он заявил, что это ему должны платить за то, что он находится в соцсети и тем самым привлекает новую аудиторию. Если «Твиттер» действительно введёт столь непопулярную меру, то автор пообещал покинуть площадку — как в своё время рынок покинула энергетическая компания-банкрот Enron.

20 долларов в месяц за то, чтобы сохранить мою «галочку»? Чёрт возьми, это они должны платить мне. Если эту меру введут, то я уйду, как Enron.

Ранее из «Твиттера» ушёл крупный игровой блогер под ником Nibel. Вполне возможно, его уход косвенно связан со всей этой ситуацией.

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