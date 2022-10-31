Команда ремейка Silent Hill 2 четыре года пыталась убедить Konami одобрить проект

Оказывается, студия Bloober Team около четырёх лет пыталась убедить Konami отдать ей разработку ремейка Silent Hill 2. Впервые компания пыталась наладить контакт в 2015 году, ещё до выхода первой Layers of Fear.
В 2015 году, когда мы решили сосредоточиться на психологических хоррорах, мы решили вести диалог с Konami.
Поскольку Silent Hill не использовался, в Bloober Team очень хотели воспользоваться франшизой — сделать новую игру, спин-офф или ремейк. В течение нескольких лет и переговоров США и Японии компании так и не нашли ничего общего.
Лёд тронулся в 2018 или 2019 году, когда Konami сама пригласила Bloober Team к себе для переговоров. Тогда они искали команды для работы над своими разными брендами, включая Silent Hill. И как раз тогда обе стороны нашли что-то общее.
Что удивительно, именно Konami захотела увидеть ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team. Издатель попросил польскую команду представить их видение проекта — и им в итоге оказались довольны. Так разработка и стартовала.
Ремейк Silent Hill 2 должен выйти в ближайшее время — первое время игра будет доступна только на PS5 и ПК.
- 31 октября 2022
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:22
-
15:08
-
14:42
-
14:31
-
14:02
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:09
-
12:39
-
12:37
-
12:08
-
11:42
-
11:01
-
10:24
-
09:59
-
09:28
- 30 октября 2022
-
22:45
-
19:28
-
18:55
-
18:43
-
18:06
-
17:18
-
16:52
-
16:25
-
15:51
-
15:48
-
15:05