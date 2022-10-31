Команда ремейка Silent Hill 2 четыре года пыталась убедить Konami одобрить проект

Оказывается, студия Bloober Team около четырёх лет пыталась убедить Konami отдать ей разработку ремейка Silent Hill 2. Впервые компания пыталась наладить контакт в 2015 году, ещё до выхода первой Layers of Fear.

В 2015 году, когда мы решили сосредоточиться на психологических хоррорах, мы решили вести диалог с Konami.

Поскольку Silent Hill не использовался, в Bloober Team очень хотели воспользоваться франшизой — сделать новую игру, спин-офф или ремейк. В течение нескольких лет и переговоров США и Японии компании так и не нашли ничего общего.

Лёд тронулся в 2018 или 2019 году, когда Konami сама пригласила Bloober Team к себе для переговоров. Тогда они искали команды для работы над своими разными брендами, включая Silent Hill. И как раз тогда обе стороны нашли что-то общее.

Что удивительно, именно Konami захотела увидеть ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team. Издатель попросил польскую команду представить их видение проекта — и им в итоге оказались довольны. Так разработка и стартовала.

Ремейк Silent Hill 2 должен выйти в ближайшее время — первое время игра будет доступна только на PS5 и ПК.