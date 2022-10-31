«Инстаграм»* по ошибке заморозил миллионы аккаунтов

31 октября пользователи «Инстаграм»* начали сообщать о неполадках с приложением. Сперва платформа сильно тормозила и не давала войти в свой аккаунт, а затем и вовсе начала сообщать о блокировке или заморозке учётных записей. Судя по всему, проблема приняла массовый характер, и официальное представительно сайта в «Твиттере» заявило, что занимается расследованием ситуации.

Нам известно, что у некоторых из вас возникают проблемы с доступом к вашей учётной записи «Инстаграм»*. Мы разбираемся и приносим извинения за неудобства.

Как отмечает издание The Verge, с подобной ошибкой столкнулись миллионы людей. Сотрудники портала сделали вывод на основе потери подписчиков у Криштиану Роналду — самого популярного пользователя платформы. За несколько часов он потерял около 3 млн фолловеров.

* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.