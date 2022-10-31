«Инстаграм»* по ошибке заморозил миллионы аккаунтов
Поделиться
31 октября пользователи «Инстаграм»* начали сообщать о неполадках с приложением. Сперва платформа сильно тормозила и не давала войти в свой аккаунт, а затем и вовсе начала сообщать о блокировке или заморозке учётных записей. Судя по всему, проблема приняла массовый характер, и официальное представительно сайта в «Твиттере» заявило, что занимается расследованием ситуации.
Нам известно, что у некоторых из вас возникают проблемы с доступом к вашей учётной записи «Инстаграм»*. Мы разбираемся и приносим извинения за неудобства.
Как отмечает издание The Verge, с подобной ошибкой столкнулись миллионы людей. Сотрудники портала сделали вывод на основе потери подписчиков у Криштиану Роналду — самого популярного пользователя платформы. За несколько часов он потерял около 3 млн фолловеров.
* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:22
-
15:08
-
14:42
-
14:31
-
14:02
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:09
-
12:39
-
12:37
-
12:08
-
11:42
-
11:01
-
10:24
-
09:59
-
09:28
- 30 октября 2022
-
22:45
-
19:28
-
18:55
-
18:43
Партнерский контент