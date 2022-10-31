Порноактриса Ева Эльфи выложила фото с трофеем за победу на The International по Dota 2

Известная российская порноактриса Ева Эльфи выложила серию откровенных фотографий с Эгидой чемпионов — трофеем, который получает победитель The International, главного турнира по Dota 2.
Видимо, фотосессия оказалась возможной благодаря тому, что у Евы и команды Tundra Esports, которая выиграла The International 2022, общий спонсор — букмекерская контора.
Фото: Соцсети Eva Elfie
Фото: Соцсети Eva Elfie
Фото: Соцсети Eva Elfie
Ранее Ева записала несколько видео во время The International 2022 — например, задавала участникам провокационные вопросы о сексе и Dota 2, а также выбирала самых привлекательных киберспортсменов.
30 октября состав Tundra Esports по Dota 2 стал новым чемпионом The International. Европейский коллектив получил за победу Эгиду чемпионов и более $ 8,5 млн.
- 31 октября 2022
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