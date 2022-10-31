«Инстаграм»* начал масштабно сбоить по всему миру. У многих соцсеть не работает

31 октября «Инстаграм»* столкнулся с серьёзными техническими неполадками, которые приводят к заморозке и даже блокировке аккаунта. С подобным инцидентом уже столкнулись миллионы пользователей по всему миру, представители соцсети тем временем разбираются в ситуации и обещают всё починить как только, так сразу.
К сожалению, на этом проблемы соцсети не закончились. Те, кому всё-таки удалось попасть в свой профиль, сообщают о массовых сбоях и неполадках с загрузкой изображений, «историй» и другого контента на платформе. На сайте Downdetector за последний час появилось больше 7000 сообщений о проблемах с «Инстаграмом»* — их число растёт с каждой минутой.
Фото: Downdetector
Судя по всему, массовые сбои и блокировки аккаунтов — части одной крупной технической неполадки, с которой прямо сейчас разбираются сотрудники соцсети.
* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране
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