EA сделает три игры про супергероев Marvel. Первая — про Железного человека

EA через месяц после анонса сюжетной игры про Железного человека объявила о масштабном партнёрстве с Disney, по итогом которого издатель выпустит как минимум три игры по мотивам Marvel.

Детали сделки ожидаются в самое ближайшее время.

Над первой игрой сейчас работает студия EA Motive, которая готовит к выпуску ремейку Dead Space. Про два других проекта ничего не сообщается. Учитывая, как много игр по Marvel в данный момент находится в работе, даже сложно представить, что готовится предложить EA.

Не так давно, кстати, анонсировали новую крупнобюджетную игру — у неё даже нет названия, но за разработку отвечает Эми Хенниг, автор Uncharted и Legacy of Kain. Действие боевика развернётся во времена Второй мировой, а главными героями станут Капитан Америка и Чёрная пантера.