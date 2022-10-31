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Первый кадр «Восстания зловещих мертвецов» оказался очень жутким

Первый кадр «Восстания зловещих мертвецов» оказался очень жутким
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Warner Bros. представила первое изображение из «Восстания зловещих мертвецов» — новой части культовой серии хорроров. На нём изображена зомби-женщина с невероятно безумным взглядом. В ближайшее время должен появиться и первый трейлер хоррора.

«Восстание зловещих мертвецов» рассказывает о борьбе двух сестёр с демонами. Им предстоит противостоять монстрам и остаться в живых.

Главные роли в фильме сыграли Алисса Сазерленд («Викинги», «Дьявол носит Prada») и Лили Салливан («Рейк»). Поставил картину малоизвестный режиссёр Ли Кронин, которые ранее снимал фильм ужасов «Другой». Над сценарием также работал Сэм Рэйми — режиссёр предыдущих «Зловещих мертвецов».

Премьера «Восстания зловещих мертвецов» состоится 24 апреля 2023 года. Выйдет ли картина в России, пока неизвестно.

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