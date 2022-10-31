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Warner Bros. закрыла ещё один популярный сериал DC

Warner Bros. закрыла ещё один популярный сериал DC
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Новое руководство Warner Bros. продолжает закрывать собственные проекты. Как сообщает Deadline, сценаристов «Старгёрл» поставили перед фактом того, что выходящий прямо сейчас третий сезон шоу станет последним. Таким образом, последняя серия во всём сериале выйдет уже 7 декабря.

Шоураннер Джефф Джонс заявил, что сценарий третьего сезона создавался с прицелом на то, что он может стать последним. Так что фанаты получат вполне логичный финал шоу, который закроет большинство сюжетных вопросов. Съёмочная команда поблагодарила зрителей за поддержку и заявила, что сериал очень много значил для каждого из них.

«Старгёрл» рассказывает о самой обычной школьнице по имени Кортни Уитмор, которая умеет пользоваться оружием одного из погибших супергероев. Теперь судьба всего мира лежит именно на ней.

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