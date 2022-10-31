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EA для рекламы новой Need for Speed вернула культовый голос «It’s in the game»

EA для рекламы новой Need for Speed вернула культовый голос «It’s in the game»
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EA продолжает активно рекламировать новую Need for Speed, использовав в коротком ролике премиального издания Palace голос диктора Эндрю Энтони. Вы наверняка помните его по культовой фразе нулевых «EA Sports – it’s in the game».

В ролике показали четыре автомобиля — видимо, это и есть четыре специальные модификации от бренда Palace, которые получат покупатели премиального издания. В конце ролика как раз и звучит культовый голос Эндрю.

Palace — it's in the game.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря, но покупатели издания Palace получат доступ к игре раньше — 29 ноября. При этом гонка разрабатывается исключительно для новых консолей и ПК, а чуть ли не впервые в истории цель — 60 кадров в секунду на консолях.

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