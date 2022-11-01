Новый сериал по «Пятнице, 13-е» снимет шоураннер «Ганнибала»

По информации издания Variety, по франшизе «Пятница, 13-е» снимут сериал под названием «Хрустальное озеро». Шоураннером, сценаристом и продюсером выступит Брайан Фуллер, который работал над «Ганнибалом» с Мадсом Миккельсеном.
Подробностей шоу нет, но отмечается, что сериал выступит «расширенным приквелом» основной франшизы. В нём, вероятно, расскажут об истории лагеря на берегу Хрустального озера. Оттуда и началась история Джейсона Вурхиза — маньяка, ставшего культовым благодаря узнаваемому образу. Сам Фуллер отметил, что давно хотели поработать над франшизой.
Я увидел «Пятницу, 13-е» на страницах журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, и с тех пор я думаю об этой истории. Когда дело доходит до хорроров, A24 поднимает планку и выходит за её рамки, и я очень рад заняться проектом вместе с ними.
Проект будет создан совместными усилиями телеканала NBC и киностудии A24, а премьера состоится в сервисе Peacock. Даты выхода пока нет. Оригинальная «Пятница, 13-е» была выпущена в 1980 году и быстро стала популярной.
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