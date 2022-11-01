Более 1,7 млрд матчей и Мбаппе в тройке любимых игроков у мужчин — статистика FIFA 23

Electronic Arts представила статистику FIFA 23 с момента её выхода 30 сентября. Детальной информацией поделилось издание GamesIndustry.biz.

Так, с момента релиза в футбольный симулятор геймеры наиграли более 15,7 млрд минут, а всего было сыграно более 1,7 млрд матчей В общей сложности игроками было забито более 4,3 млрд голов.

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Среди женщин наиболее любимыми игроками стали Сэм Керр, Фрэн Керби и Мари-Антуанетта Катото, а у мужчин лидируют Маркус Рэшфорд, Килиан Мбаппе и Дарвин Нуньес.

FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Игру приняли в целом тепло, отмечая, что проект не сделал какой-то революции в жанре, однако в нём всё равно приятно проводить свободное время.