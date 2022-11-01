Звезда «Аквамена» и «Хранителей» сыграет главную роль в новом сериале Marvel

По информации издания Variety, Яхья Абдул-Матин II сыграет Чудо-человека в одноимённом сериале Disney+. Актёр получил наибольшую известность благодаря ролям в четвёртой «Матрице», «Аквамене» и «Хранителях».
Режиссёр Дестин Дэниел Креттон, который снял фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», продюсирует «Чудо-человека» вместе со сценаристом Эндрю Гостем. Сообщается, что Креттон также может стать режиссёром шоу, хотя у него много работы: он уже назначен режиссёром пятых «Мстителей» и в перспективе Креттон будет работать над сиквелом «Шан-Чи».
Чудо-человек в комиксах Marvel
О самом шоу неизвестно ничего. В комиксах Чудо-человек был членом Мстителей, но какое-то время противостоял героям Земли. Персонаж владел сверхчеловеческой силой, манипулированием энергией, телепортацией и рядом других похожих навыков.
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