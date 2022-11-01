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Илон Маск уже распустил всех других руководителей «Твиттера»

Илон Маск уже распустил всех других руководителей «Твиттера»
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После покупки «Твиттера» Илон Маск распустил состав совета директоров и стал единоличным руководителем всей компании. Как сообщает сам Маск, это ненадолго — прямо сейчас миллиардер набирает новых топ-менеджеров. Кто именно войдёт в новый совет директоров, неизвестно.

При этом Маск уже привлекает в «Твиттер» своих опытных сотрудников из Tesla, The Boring Company и Neuralink. Они должны будут провести анализ всего кода соцсети, чтобы узнать, как она работает и что в ней можно улучшить. Как отмечает издание CNBC, после этого Маск будет решать, кого из сотрудников нужно уволить, а кто останется в компании.

Также миллиардер предложил работникам «Твиттера» показать технические элементы соцсети, чтобы доказать свою ценность компании. Прямо сейчас многие из них работают над изменениями в подписке Twitter Blue, стоимость которой в конечном итоге должна повыситься до $ 20. Некоторые сотрудники трудятся по 12 часов без выходных, чтобы успеть к намеченному дедлайну — 7 ноября. При этом речи о сверхурочных не идёт.

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