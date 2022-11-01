Илон Маск уже распустил всех других руководителей «Твиттера»

После покупки «Твиттера» Илон Маск распустил состав совета директоров и стал единоличным руководителем всей компании. Как сообщает сам Маск, это ненадолго — прямо сейчас миллиардер набирает новых топ-менеджеров. Кто именно войдёт в новый совет директоров, неизвестно.
При этом Маск уже привлекает в «Твиттер» своих опытных сотрудников из Tesla, The Boring Company и Neuralink. Они должны будут провести анализ всего кода соцсети, чтобы узнать, как она работает и что в ней можно улучшить. Как отмечает издание CNBC, после этого Маск будет решать, кого из сотрудников нужно уволить, а кто останется в компании.
Также миллиардер предложил работникам «Твиттера» показать технические элементы соцсети, чтобы доказать свою ценность компании. Прямо сейчас многие из них работают над изменениями в подписке Twitter Blue, стоимость которой в конечном итоге должна повыситься до $ 20. Некоторые сотрудники трудятся по 12 часов без выходных, чтобы успеть к намеченному дедлайну — 7 ноября. При этом речи о сверхурочных не идёт.
- 1 ноября 2022
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:22
-
15:08
-
14:42