Милли Бобби Браун прокомментировала популярную фанатскую теорию из «Очень странных дел»

В материале содержатся спойлеры четвёртого сезона «Очень странных дел».

Этим летом на Netflix вышел четвёртый сезон сериала «Очень странные дела», который стал настоящими эмоциональными качелями для зрителей. Фанаты особенно полюбили Эдди Мансона в исполнении Джозефа Куинна. Персонаж так им понравился, что они просто не могут принять его смерть и ждут возвращения в финальном сезоне.

Одна из главных фанатских теорий гласит, что в пятом сезоне Эдди воскреснет и станет марионеткой в руках Векны. Возможно, злодей захочет использовать его как приманку для друзей, чтобы заманить Одиннадцатую в изнаночный мир. Эту теорию недавно прокомментировала Милли Бобби Браун, которая воплощает в сериале девочку с суперспособностями. Она признала, что это действительно интересная идея, однако сценаристы и раньше вводили харизматичных персонажей, которые погибали навсегда.

Да, смерти героев это отстой. Я любила Билли — персонажа Дейкра Монтгомери, которого убили в третьем сезоне. У меня с ним были действительно хорошие отношения, поэтому мне было очень трудно прощаться с ним.

При этом девушка не отвергла фанатскую теорию полностью, так что сценаристы действительно могут использовать её хотя бы частично. Авторы раскроют все карты в 2024 году, когда выйдет пятый, финальный сезон «Очень странных дел».