Ради PS5 мужчина похудел на 10 килограммов

Издание IGN обратило внимание на забавную историю, произошедшую недавно. Мужчина из Таиланда очень сильно хотел PS5, но обладал лишним весом. Жена пообещала, что в случае похудения купит супругу консоль.

В итоге мужчина взял себя в руки и сбросил 10 килограммов с помощью усиленных и кардиотренировок. Изначально он весил 95 килограммов, но ему удалось сбросить лишний вес всего за четыре месяца. Геймер рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе.

Более того, геймер не собирается останавливаться. Он хочет и дальше приводить себя в порядок, похудев до 80 килограммов, чтобы улучшить здоровье и порадовать супругу. Он поблагодарил свою жену за вклад и, конечно, за PS5. Кстати, саму консоль мужчина получит в ноябре.