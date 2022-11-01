Ради PS5 мужчина похудел на 10 килограммов
Поделиться
Издание IGN обратило внимание на забавную историю, произошедшую недавно. Мужчина из Таиланда очень сильно хотел PS5, но обладал лишним весом. Жена пообещала, что в случае похудения купит супругу консоль.
В итоге мужчина взял себя в руки и сбросил 10 килограммов с помощью усиленных и кардиотренировок. Изначально он весил 95 килограммов, но ему удалось сбросить лишний вес всего за четыре месяца. Геймер рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе.
Более того, геймер не собирается останавливаться. Он хочет и дальше приводить себя в порядок, похудев до 80 килограммов, чтобы улучшить здоровье и порадовать супругу. Он поблагодарил свою жену за вклад и, конечно, за PS5. Кстати, саму консоль мужчина получит в ноябре.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
Партнерский контент