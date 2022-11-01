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Ради PS5 мужчина похудел на 10 килограммов

Ради PS5 мужчина похудел на 10 килограммов
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Издание IGN обратило внимание на забавную историю, произошедшую недавно. Мужчина из Таиланда очень сильно хотел PS5, но обладал лишним весом. Жена пообещала, что в случае похудения купит супругу консоль.

В итоге мужчина взял себя в руки и сбросил 10 килограммов с помощью усиленных и кардиотренировок. Изначально он весил 95 килограммов, но ему удалось сбросить лишний вес всего за четыре месяца. Геймер рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе.

Более того, геймер не собирается останавливаться. Он хочет и дальше приводить себя в порядок, похудев до 80 килограммов, чтобы улучшить здоровье и порадовать супругу. Он поблагодарил свою жену за вклад и, конечно, за PS5. Кстати, саму консоль мужчина получит в ноябре.

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