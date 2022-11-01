«Нужно же как-то платить по счетам!». Илон Маск — о возмущении Стивена Кинга в «Твиттере»

Недавно стало известно, что в «Твиттере» появится платная верификация аккаунтов — пользователям с «галочкой» необходимо будет платить по $ 20 (около 1200 рублей) в месяц лишь за отображение символа подтверждённого профиля. На ситуацию обратил внимание «король ужасов» Стивен Кинг и заявил, что это ему нужно платить деньги за то, что он проводит время в соцсети и привлекает новую аудиторию.

На твит писателя обратил внимание новоиспечённый владелец «Твиттера» Илон Маск. Он заявил, что компании «нужно платить по счетам». Кроме того, миллиардер отдельно объяснит, за что именно пользователям нужно будет отдавать по $ 20 в месяц.

Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчёт $ 8?



Более подробно о платной верификации я расскажу до того, как она будет реализована. Это единственный способ борьбы против ботов и троллей.

Пока неясно, чем именно может помочь платная верификация в борьбе против тех самых ботов и троллей. Будем ждать обоснования от самого Маска.