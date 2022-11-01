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«Нужно же как-то платить по счетам!». Илон Маск — о возмущении Стивена Кинга в «Твиттере»

«Нужно же как-то платить по счетам!». Илон Маск — о возмущении Стивена Кинга в «Твиттере»
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Недавно стало известно, что в «Твиттере» появится платная верификация аккаунтов — пользователям с «галочкой» необходимо будет платить по $ 20 (около 1200 рублей) в месяц лишь за отображение символа подтверждённого профиля. На ситуацию обратил внимание «король ужасов» Стивен Кинг и заявил, что это ему нужно платить деньги за то, что он проводит время в соцсети и привлекает новую аудиторию.

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«Это они должны платить мне». Стивен Кинг — о платной верификации в «Твиттере»

На твит писателя обратил внимание новоиспечённый владелец «Твиттера» Илон Маск. Он заявил, что компании «нужно платить по счетам». Кроме того, миллиардер отдельно объяснит, за что именно пользователям нужно будет отдавать по $ 20 в месяц.

Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчёт $ 8?

Более подробно о платной верификации я расскажу до того, как она будет реализована. Это единственный способ борьбы против ботов и троллей.

Пока неясно, чем именно может помочь платная верификация в борьбе против тех самых ботов и троллей. Будем ждать обоснования от самого Маска.

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