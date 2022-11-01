Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс снялись в рекламе God of War: Ragnarok
Поделиться
Sony выпустила новую рекламу God of War: Ragnarok, в которой снялись известные звёзды — Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс, — вместе со своими детьми.
В видео идёт групповая терапия, где отцы в контексте отношений Кратоса и Атрея обсуждают свои отношения с детьми. Как им иногда бывает тяжело, как дети иногда бездумно ранят их сердца — «прямо как Атрей в тот момент, когда случайно выстрели в Кратоса».
God of War: Ragnarok выходит через неделю, 9 ноября, а уже завтра, 2 ноября, критики выпустят свои обзоры. В России первые рецензии появятся уже после релиза, поскольку Sony решила не раздавать ревью-копии журналистам из России. Что особенно интересно, игру полностью переводят на русский язык.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:07
-
16:40
-
16:22
-
15:57
Партнерский контент