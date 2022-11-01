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Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс снялись в рекламе God of War: Ragnarok

Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс снялись в рекламе God of War: Ragnarok
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Sony выпустила новую рекламу God of War: Ragnarok, в которой снялись известные звёзды — Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс, — вместе со своими детьми.

В видео идёт групповая терапия, где отцы в контексте отношений Кратоса и Атрея обсуждают свои отношения с детьми. Как им иногда бывает тяжело, как дети иногда бездумно ранят их сердца — «прямо как Атрей в тот момент, когда случайно выстрели в Кратоса».

God of War: Ragnarok выходит через неделю, 9 ноября, а уже завтра, 2 ноября, критики выпустят свои обзоры. В России первые рецензии появятся уже после релиза, поскольку Sony решила не раздавать ревью-копии журналистам из России. Что особенно интересно, игру полностью переводят на русский язык.

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