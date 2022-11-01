Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дату релиза Atomic Heart раскроют через 24 часа

Дату релиза Atomic Heart раскроют через 24 часа
Комментарии

Студия Mundfish совсем скоро объявит точную дату выхода Atomic Heart. Трейлер с релизной датой выйдет 2 ноября в 16:00 по московскому времени.

Интересно, что разработчики решили раскрыть все карты вскоре после того, как в Сети появился слух об очередном переносе экшена. Согласно информации издания What If Gaming, игра выйдет 21 февраля 2023 года — возможно, именно эту дату мы и увидим в завтрашнем ролике.

Atomic Heart — шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль агента и остановить нашествие роботов. Действие игры развернётся в альтернативной версии СССР, а общий темп и некоторые механики напоминают серию Bioshock.

ПК-версию игры в России и странах СНГ можно будет купить только на площадке VK Play. Помимо неё, проект также выйдет на консолях PlayStation и Xbox.

Новость по теме
Atomic Heart всё же убрали из российского Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022