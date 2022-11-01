Дату релиза Atomic Heart раскроют через 24 часа

Студия Mundfish совсем скоро объявит точную дату выхода Atomic Heart. Трейлер с релизной датой выйдет 2 ноября в 16:00 по московскому времени.
Интересно, что разработчики решили раскрыть все карты вскоре после того, как в Сети появился слух об очередном переносе экшена. Согласно информации издания What If Gaming, игра выйдет 21 февраля 2023 года — возможно, именно эту дату мы и увидим в завтрашнем ролике.
Atomic Heart — шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль агента и остановить нашествие роботов. Действие игры развернётся в альтернативной версии СССР, а общий темп и некоторые механики напоминают серию Bioshock.
ПК-версию игры в России и странах СНГ можно будет купить только на площадке VK Play. Помимо неё, проект также выйдет на консолях PlayStation и Xbox.
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