God of War Ragnarok создавали именно под PS4. На PS5 лишь улучшенная версия

В интервью изданию Jeux Video Magazine директор по анимации в студии Santa Monica Бруно Веласкес рассказал о создании God of War Ragnarok. По его словам, разработчики опирались в первую очередь на PS4 и её мощность, а уже затем улучшали игру для PS5.
Веласкес отметил, что на PlayStation 5 выйдет улучшенная версия Ragnarok — с более детализированными текстурами, повышенной частотой кадров, возможностями DualSense и глубоким звуком. Однако владельцы PlayStation 4 получат схожий опыт — кардинальных различий между версиями не будет.
Слова разработчика подтверждаются и выводами технических экспертов Digital Foundry. Они также отмечают, что по игре видно — её изначально создавали именно под PS4. Это и по дизайну уровней, и по геймплею очень ощущается. Зато на PS5 благодаря этому масса вариантов производительности.
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Ранее авторы представили забавный трейлер экшена, в котором Бен Стиллер, Джон Траволта и Леброн Джеймс на групповой терапии обсуждают проблемные взаимоотношения с детьми.
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