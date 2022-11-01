Источник: EA сама не знает, про что будет третья игра по Marvel

31 октября EA объявила о партнёрстве с Disney, по итогам которого издатель выпустит как минимум три игры по мотивам Marvel. Первым проектом станет игровой «Железный человек», за который взялись Motive — авторы грядущего ремейка Dead Space. Об остальных толком ничего неизвестно.

Новость по теме EA сделает три игры про супергероев Marvel. Первая — про Железного человека

Как отмечает журналист и инсайдер Джефф Грабб, вторая игра расскажет о приключениях «Чёрной пантеры». Игра при этом выйдет не раньше 2025 года. А что касается третьего тайтла, то о нём пока не знает и сама EA. По словам инсайдера, компания может выбрать любого персонажа, а затем поменять его и концепт проекта множество раз.

Первым выйдет «Железный человек». Затем — «Чёрная пантера», но не раньше 2025 года. Затем третья игра, о которой пока ничего неизвестно. До её выхода ещё так далеко, что концепт может измениться ещё сотни раз.

EA не комментировала слова инсайдера. Первые детали будущих супергеройских игр EA мы наверняка узнаем не раньше 2023 года.