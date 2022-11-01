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Игрока Team Spirit подозревают в договорных матчах. Клуб уже начал расследование

Игрока Team Spirit подозревают в договорных матчах. Клуб уже начал расследование
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Киберспортивный клуб Team Spirit выпустил заявление относительно обвинений в адрес игрока «драконов» Игоря w0nderful Жданова, который представляет команду в дисциплине CS:GO.

Организация инициировала собственное расследование по поводу возможного участия киберспортсмена в подставных матчах, а также намерена сотрудничать по этому вопросу с комиссией по добросовестности в киберспорте ESIC.

Мы всегда выступали за честную игру; организация в курсе всех обвинений, предъявленных Игорю, и полностью сотрудничает с ESIC, параллельно проводя внутреннее расследование.

Ранее экс-сотрудник ESIC Алексей yarabeu Курлов рассказал, что у него есть доказательства участия украинского киберспортсмена в договорных матчах.

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