Игрока Team Spirit подозревают в договорных матчах. Клуб уже начал расследование
Поделиться
Киберспортивный клуб Team Spirit выпустил заявление относительно обвинений в адрес игрока «драконов» Игоря w0nderful Жданова, который представляет команду в дисциплине CS:GO.
Организация инициировала собственное расследование по поводу возможного участия киберспортсмена в подставных матчах, а также намерена сотрудничать по этому вопросу с комиссией по добросовестности в киберспорте ESIC.
Мы всегда выступали за честную игру; организация в курсе всех обвинений, предъявленных Игорю, и полностью сотрудничает с ESIC, параллельно проводя внутреннее расследование.
Ранее экс-сотрудник ESIC Алексей yarabeu Курлов рассказал, что у него есть доказательства участия украинского киберспортсмена в договорных матчах.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:31
-
16:19
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
-
12:38
-
12:28
-
11:46
-
11:06
-
10:23
-
09:53
-
09:28
-
01:47
- 31 октября 2022
-
20:41
-
20:32
-
19:57
-
19:31
-
18:26
-
18:06
Партнерский контент