Авторы God of War: Ragnarok рассказали про живописный дизайн локаций и персонажей

Разработчики из студии Santa Monica продолжают делиться подробностями God of War: Ragnarok. В этот раз речь зашла о дизайне игры: от локаций и миров до персонажей.

Создатели напомнили, что в Ragnarok будет девять разных миров, поэтому они вложили очень много сил в проработку каждого из них. Так, игроки встретят самых разнообразных противников и сильно отличающиеся друг от друга локации.

Авторы отдельно рассказали про мир двергов Свартальфахейм, в котором Кратос и Атрей познакомятся с новыми персонажами. Несмотря на то что здесь разработчики отталкивались от образов гномов из классического фэнтези, в мире двергов будет много живописных мест, помимо шахт и глубоких пещер. Также главные герои смогут разобраться в том, что происходит в мире с политической точки зрения, — за это, видимо, будет отвечать более образованный Атрей.

Релиз God of War: Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Ранее авторы выпустили милый трейлер с Джоном Траволтой, Беном Стиллером и Леброном Джеймсом.