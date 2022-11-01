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По The Last of Us выйдет настольная игра

По The Last of Us выйдет настольная игра
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Студия Naughty Dog совместно с компанией Themeborne анонсировали настольную игру по вселенной The Last of Us. Она станет частью линейки Escape the Dark. Конечно же, настолка расскажет об очередном приключении Джоэла и Элли.

Основной особенностью настолки станет простота в освоении — научиться играть очень легко, однако узнать обо всех нюансах можно будет после как минимум нескольких партий. Что касается дизайна, то игра выполнена в чёрно-белом стиле, а многие карточки выполнены в похожем на оригинальные проекты стиле.

Уже 8 ноября авторы запустят кампанию по сбору денег на настольную игру по The Last of Us на Kickstarter. Тогда же создатели расскажут больше деталей и подробностей будущего проекта.

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