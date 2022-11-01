В The Sims 5 уже можно сыграть — альфа-версию взломали

По данным источников журналиста Тома Хендерсона, хакерам удалось взломать The Sims 5 (с кодовым названием Project Rene), которая прямо сейчас находится на стадии закрытого альфа-тестирования. Злоумышленникам удалось обойти защиту проекта и даже отвязать игру от постоянного соединения с серверами EA.

Пока неясно, планируют ли хакеры выкладывать альфа-версию Sims 5 в открытый доступ. В целом такое развитие событий очень вероятно — в таком случае с ранним билдом игры ознакомятся миллионы фанатов серии. Можно сказать, что это будет переход в открытое альфа-тестирование вопреки желаниям Electronic Arts.

Источники также поделились первыми впечатлениями от The Sims 5. Большая часть тестировщиков буквально в восторге от проекта и с нетерпением ждёт выхода игры. Что касается даты релиза, то она пока неизвестна. Project Rene разрабатывается для ПК, консолей и мобильных устройств.