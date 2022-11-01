Меньше рекламы, длинные видео и верификация: детали платной подписки в «Твиттере»

Илон Маск рассказал об изменениях в подписке Twitter Blue, которая раньше была доступна ограниченному кругу пользователей. Подписаться на новый сервис сможет каждый участник «Твиттера» всего за $ 8 (около 500 рублей) — при этом миллиардер обещает ввести региональные цены.

Новая подписка Twitter Blue включает в себя:

значок верификации;

вдвое меньше рекламы;

возможность публиковать длинные аудио- и видеосообщения;

приоритет в ответах, поиске и публикациях.

Как отмечает миллиардер, платная подписка поможет отсеять ботов, троллей и прочих недоброжелателей в Сети. Кроме того, соцсеть получит возможность спонсировать создателей контента. Каким образом это будет реализовано, неясно.

Илон Маск также не назвал дату выхода обновлённой подписки. Судя по всему, её релиз уже не за горами.