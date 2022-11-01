В работу запущена новая Deus Ex

Джейсон Шрайер опубликовал большой материал на Bloomberg о состоянии Eidos Montreal и Square Enix Montreal, которые совсем недавно приобрёл конгломерат Embracer Group. Новостей много.
Во-первых, Square Enix Montreal, которая буквально три недели назад переименовалась в Onoma, закрыта. Сотрудникам постараются найти места в других студиях. Причина проста — конгломерат хочет делать игры для ПК и консолей. Мобильные релизы их особо не интересуют.
Во-вторых, в Eidos Montreal также прошли изменения планов. Студия отменила игру про «детей на байках» в стиле «Очень странных дел», чтобы сосредоточить свои ресурсы на других проектах. Другая новая игра по новой франшизе также была пересмотрена в пользу уменьшения бюджета.
Куда важнее, что команда начала разработку новой Deus Ex — это случилось совсем недавно, производство на очень-очень раннем этапе. Вдобавок, кстати, как и Crystal Dynamics, студия Eidos Montreal будет помогать в работе игровым студиям Microsoft. Среди прочего «Эйдос» займётся перезапуском Fable.
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