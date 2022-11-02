Режиссёр «Чёрной пантеры 2» рассказал, каким был сюжет фильма до смерти Чедвика Боузмана
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Недавно режиссёр «Чёрной пантеры 2» Райан Куглер пообщался с изданием Inverse и рассказал, каким изначально должен был быть фильм. На сюжет картины повлияла смерть Чедвика Боузмана — актёра не стало в 2020 году.
По словам Куглера, в сиквеле он хотел показать, как сильно Т'Чалла в исполнении Боузмана переживает события, произошедшие в фильме «Мстители: Финал». У режиссёра была идея показать короля Ваканды, который действительно переживал из-за того, что пропал на пять лет.
Знаете, Т'Чалла должен был горевать о потере времени, вернувшись после пятилетнего отсутствия. Как человека, на котором лежит такая большая ответственность перед столькими людьми, это сильно удручало. Это то, о чём изначально должен был быть фильм.
В итоге после смерти Боузмана было принято решение полностью изменить сценарий. В итоге в фильме нам покажут битву Ваканды и царства принца Нэмора.
Лента выйдет 11 ноября, но не в России.
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