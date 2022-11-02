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«Такого не было»: Том Фелтон — о кастинге Хана Соло для «Звёздных войн: Истории»

«Такого не было»: Том Фелтон — о кастинге Хана Соло для «Звёздных войн: Истории»
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Недавно Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», рассказал в подкасте Happy Sad Confuse о том, что никогда не рассматривался на роль молодого Хана Соло в фильме «Соло. Звёздные войны: Истории».

Актёр отреагировал на слухи, в которых говорилось, что Фелтон рассматривался на роль юного Соло. Он полностью всё отрицает.

Такого определённо не было. Я не в курсе всего этого, но нет, ни о какой роли Соло не говорится и не говорилось.
Кадр из фильма «Соло. Звёздные войны: Истории»

Кадр из фильма «Соло. Звёздные войны: Истории»

Известно, что на роль юного Соло рассматривались Ансель Элгорт, Рами Малек и Майлз Теллер. В итоге воплотить образ контрабандиста смог актёр Олден Эренрайк. Фильм «Соло. Звёздные войны: Истории» вышел в 2018 году и получил неплохие отзывы как от критиков, так и от зрителей.

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